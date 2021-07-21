Почему токийская Олимпиада стала золушкой. Колонка Сергея Малинковича

Олимпиаду в Токио ругают все, кому не лень, хотя она еще не началась. Конечно, олимпийская история видала и не такое. Например, политическую борьбу вокруг Олимпиады-80. Или же ответку соцлагеря в адрес Олимпиады в Лос-Анджелесе. Но здесь — другое. Никто не призывает бойкотировать Олимпиаду в Токио, но все опускают ее ниже плинтуса.

Думаю, дело здесь — в завышенных ожиданиях. Как говорила Светлана Крючкова в одном популярном советском фильме:

«У японцев технология — самая лучшая».

А тут — картонные кровати, крохотные санузлы и низкие потолки. В общем, полное отсутствие комфорта для спортсменов, и плюс к тому — незнание обслуживающим персоналом английского языка. Говорят, что Олимпиаду в Токио, уже перенесенную на год, хотели окончательно отменить, но не отменили, потому что на нее было потрачено, по подсчетам любопытных японских СМИ, до 26 миллиардов долларов. А так — действительно, событие, которого обычно с нетерпением ждут жители страны проведения, вызывает стойкое неприятие японцев. Они даже пытались потушить Олимпийский огонь.

Видимо, в менталитете японцев, который известен своей особостью, Олимпиада стала неким неизбежным испытанием, бедой, через которую страна должна пройти, куда уж тут деваться, но только радоваться нечему. Около 70 процентов японцев высказывают свое несогласие с проведением Игр в стране. Указывают на опасность роста заболевших от ковида, ссылаются на медленные темпы вакцинации. Тем не менее решение о проведении Игр было продавлено правящей элитой и МОК, ведь большой спорт — это всегда большие деньги. А деньги вложены и должны отбиться! Местные власти при проведении Олимпиад, помимо роста престижа страны, всегда рассчитывают заработать деньги на иностранных болельщиках. В этот раз их решено не приглашать.

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Многоопытный Константин Эрнст с Первого канала называет вынужденный недопуск болельщиков потерей 50 процентов энергии Игр, но для властей Японии это — потеря огромной части прибыли. Международный Олимпийский комитет (МОК) легко согласился с этим, поскольку его интерес — совсем в другом. Трансляция Игр, за которой с азартом и волнением наблюдают телезрители всего мира, — вот что важно для финансовых интересов МОК. ТВ-права на японские и корейские Игры принесут комитету 4–4,5 миллиарда долларов. Контракты с 14 международными спонсорами Игр принесли МОК за три года свыше 2 миллиардов долларов. В это число компаний входят Coca Cola, Alibaba, Toyota, Bridgestone, Airbnb. Обычно стоимость таких соглашений может достигать 300 миллионов долларов, а взамен спонсоры получают в частности время в ТВ-рекламе по всему миру. Также перед Токио-2020 МОК было заключено свыше 60 соглашений общей суммой в 3,3 миллиарда долларов. Эксперты указывают, что это — рекордные деньги для Игр. И это — далеко не все соглашения и выгодные контракты, поэтому МОК делал все, чтобы Игры состоялись, невзирая на разгул коронавируса и на реакцию японской общественности.

С другой стороны, пандемия продолжается уже полтора года, и человечество не может и не должно отменить само себя, забыть о спорте начисто. Можно было бы вновь перенести Игры и, дождавшись окончания пандемии (будет же оно?!), провести полномасштабные красочные и яркие игры в Токио. Но спонсоры и бенефициары не хотят ждать, и было решено проводить Игры в сюрреалистической атмосфере — без зрителей и в более чем сдержанной манере приема гостей при введенном режиме чрезвычайной ситуации.

Но даже и в этих условиях МОК должен был соблюсти приличия. Лучшим спортсменам мира невесело будет участвовать в Играх при почти пустых трибунах и в обстановке почти враждебности. Но можно было добиться, чтобы их разместили в комфортных условиях, озаботились бы досугом гостей. Ведь речь идет о спортивной элите мира! Похоже, что МОК решил всем этим не заморачиваться, горите спортсмены синим пламенем на картонных кроватях. МОК побоялся что-то требовать от японцев, лишь бы они вовсе не отменили Олимпиаду в Токио. А Япония, сама испытывающая страдания и от несогласия населения с Играми, и от того, что все пошло наперекосяк, и от международного давления, вынуждающего ее провести праздник спорта во время чумы, решила принести максимум страданий и «понаехавшим» спортсменам.

Предоставление спортсменам крохотного туалета по коридорной системе в Олимпийской деревне кажется явным перебором. Возможно, это касается только российской команды? Действительно, спор из-за островов и ориентация Японии на США заставляет Страну восходящего солнца постоянно атаковать Россию. На уровне межгосударственном эти укусы нас не беспокоят, а так хоть спортсменов потроллят. Но и сборная, к примеру, Южной Кореи заявила, что боится отравленных Фукусимой продуктов и потому будет готовить себе сама. Это — самый настоящий вызов и скандал. Что-то еще скажет Корея Северная...

В такой недоброжелательной и неприязненной атмосфере не проходила еще ни одна Олимпиада. А еще токийская Олимпиада ознаменовалась женоненавистничеством. Сначала глава Олимпийского комитета Японии Есиро Мори заявил, что от женщин на совещаниях — один вред и трата времени, и потом долго не хотел уходить из-за этого в отставку. Пришлось уговаривать его «выйти вон» буквально всей Японией. Затем главный креативный директор церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Параолимпийских игр Хироси Сасаки предложил известной японской актрисе и комику Наоми Ватанабе во время церемонии спуститься сверху в образе свиньи. Сасаки хотел назвать ее Olympig — «олимпийской свиньей». Ватанабе — женщина пышных форм, и скандал возник страшный. Директору тоже пришлось отправиться в отставку.

Global Look Press / Yohei Osada/AFLO

В общем, то ли японцы не умеют готовить Игры в доброжелательной атмосфере, то ли просто высшие силы настойчиво намекают человечеству отложить это действо, но на Олимпиаду в Токио все уже махнули рукой. С ностальгией вспоминаются московская и сочинская Олимпиады. Недоброжелателей у них было немало, но организаторы сумели избежать и громких скандалов, и массовых жалоб участников. Между тем я считаю, что наши спортсмены зря жалуются. Приехал в гости — терпи. Лучшим ответом на неурядицы и отсутствие гостеприимства станет хорошее выступление нашей команды на Играх. Ведь если бы даже у каждого нашего игрока был бы индивидуальный санузел, и борьба против нежелательных контактов была бы ослаблена, и до картонных кроватей дело бы не дошло, нашим все равно было бы несладко. Ведь российским спортсменам в количестве 335 человек не удастся выступить под флагом и гимном РФ из-за ограничений Международного антидопингового агентства и Спортивного арбитражного суда. Они появятся на Играх в составе Олимпийского комитета России. Флаг организации заменит знамя нашего государства, а фрагмент «Концерта №1» Петра Чайковского — российский гимн. Все понимают, зачем и почему нам все это устроили. Иногда спрашивают, стоит ли соглашаться участвовать в таких условиях? Уверен, что стоит, и надо при этом сохранять невозмутимый вид.

В условиях апокалиптической Олимпиады задача нашей команды — не позволить испортить себе настроение атмосферой негостеприимства и откровенной враждебности и поразить мир своими победами. Эксперты уверены, что в художественной гимнастике, синхронном плавании, борьбе и боксе у нас особенно хорошие шансы. Обычно спортсменам на подобных соревнованиях желают успеха, побед. Я же прежде всего хочу пожелать здоровья. Ведь меры, принимаемые Японией против распространения коронавируса на Олимпиаде, порой попросту абсурдны, например пересадка из набитых автобусов в такси с одним пассажиром и наоборот. Надеюсь, у наших спортсменов — стойкий иммунитет и к японскому штамму, и к недобрым взглядам и интригам. Где наша не пропадала!