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Модуль «Наука» откроют через несколько часов после стыковки с МКС
Наука
Модуль «Наука» откроют через несколько часов после стыковки с МКС
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 21 июля. Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» будет открыт российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым через два-три часа после того, как произойдет стыковка с МКС.

После стыковки и открытия люков летчики должны будут выгрузить из модуля на станцию около тонны оборудования, которое было доставлено с Земли. Также космонавтам необходимо подключить кабели, которые будут запитывать электроэнергией «Науку», сообщили в Ракетно-космической корпорации «Энергия».

«Целевое использование модуля начнется по завершении его летных испытаний, продолжительность которых составляет один год», — пояснили в РКК.

Ранее сотрудники NASA и космонавты из России нашли места утечки воздуха на МКС. Проблемы идентифицировали в отечественном модуле «Звезда».

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наука космос мкс
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