Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 09:49
09:47
Общество
Рязанские врачи спасли пенсионерку с 99% поражения легких
09:46
Общество
Москвичам объяснили, приведет ли похолодание к опасным погодным явлениям
09:46
Общество
Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России
09:46
Политика
Украинцы посетовали, что иностранцы ассоциируют их страну с коррупцией и бедностью
09:43
Происшествия
Муж убитой уральской блогерши Журавлевой предстанет перед судом
09:42
Шоу-бизнес
Тимати стал руководителем образовательной организации «XIII музыкальный альянс»
09:42
Общество
Власти Франции ввели систему санитарных пропусков для посещения общественных мест
09:40
Экономика
Доля просрочки по кредитам в России достигла двухлетнего минимума
09:36
Общество
Американский профессор экономики Томас Раймер расскажет про финансовую грамотность
09:34
Происшествия
Компания подростков пропала в Тульской области
Все новости

Сестра президента Таджикистана Эмомали Рахмона умерла на 65-м году жизни
Происшествия
Сестра президента Таджикистана Эмомали Рахмона умерла на 65-м году жизни
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

, 21 июля. Курбонби Рахмонова, сестра президента Таджикистана, умерла 20 июля в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства Эмомали Рахмона.

Согласно предварительной информации, родственница главы государства была больна COVID-19. Рахмонова лечилась в одной из клинических больниц в Душанбе.

Ранее состоялись переговоры между президентами России и Таджикистана Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном. Поводом для переговоров стал рост напряженности вокруг ситуации в Афганистане.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сестра президента Таджикистана Эмомали Рахмона умерла на 65-м году жизни
эмомали рахмон таджикистан курбонби рахмонова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru