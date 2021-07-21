Сестра президента Таджикистана Эмомали Рахмона умерла на 65-м году жизни

, 21 июля. Курбонби Рахмонова, сестра президента Таджикистана, умерла 20 июля в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства Эмомали Рахмона.

Согласно предварительной информации, родственница главы государства была больна COVID-19. Рахмонова лечилась в одной из клинических больниц в Душанбе.

Ранее состоялись переговоры между президентами России и Таджикистана Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном. Поводом для переговоров стал рост напряженности вокруг ситуации в Афганистане.