Николь Хевертц избрана вице-президентом МОК

Токио, 21 июля. Николь Хевертц стала новым вице-президентом Международного олимпийского комитета. Решение было принято на 138-й сессии МОК в Токио.

Хевертц была единственным кандидатом на пост вице-президента МОК. Она является членом комитета с 2006 года, в последние годы входила в исполком.

Швейцарец Денис Освальд избран в исполком МОК. Он работал главой дисциплинарной комиссии. Вместе с ним в руководящий орган вошла Кристин Клостер-Осен, которая до последнего времени возглавляла комиссию по проведению зимних Олимпийских игр.

Накануне МОК согласовал новый девиз Олимпийских игр. Предложение внес глава МОК Томас Бах. Теперь девиз звучит так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе».