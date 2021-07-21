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Мужчина тяжело пострадал после встречи с медведицей в Туве
Происшествия
Мужчина тяжело пострадал после встречи с медведицей в Туве
vk.com  /  Заповедник «Керженский»

Кызыл, 21 июля. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали после нападения медведицы в отдаленном Тоджинском районе Тувы. Жителя пришлось эвакуировать в больницу бортом санавиации.

Эвакуацией пострадавшего занималась бригада санавиации Республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Сейчас мужчина находится в Республиканской больнице №1 с диагностированным повреждением черепной коробки. Врачи оценивают состояние пациента как стабильно тяжелое.

Предварительно установлено, что мужчина встретил хищника по дороге на чабанскую стоянку. Дальнейшая судьба медведицы в настоящее время неизвестна.

В Березовском проводится расследование по факту нападения медведя на дрессировщицу цирка. Инцидент произошел прямо во время выступления в шапито.

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тува медведь санавиация
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