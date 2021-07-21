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Новая линейка iPhone будет поддерживать интернет 5G
Технологии
Новая линейка iPhone будет поддерживать интернет 5G
Prt Scr youtube.com  /  Apple

Вашингтон, 21 июля. Модели iPhone 2022 года выпуска будут поддерживать интернет пятого поколения. Об этом сообщила ведущая деловая газета Японии Nikkei.

Компания заявила о готовности поддерживать интернет нового поколения в своих смартфонах. Кроме того, она планирует отказаться предоставлять 4G модели.

Действия Apple настолько серьезны, что даже самые дешевые смартфоны предстоящего выпуска будут поддерживать 5G сети. При этом «яблочники» решили отказаться от производства обновленной версии iPhone 12 mini. Причиной этому стала возможная пониженная востребованность среди покупателей из-за маленького экрана.

Ранее предприятие по производству премиальных версий мобильных телефонов Caviar показало общественности обновленную серию iPhone, украшенную пряностями и деревянными вставками. Новая коллекция бренда называется iPhone 13 Pro Eco.

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