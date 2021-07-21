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Гибель водителя и трех пассажиров в ДТП проверят в амурской прокуратуре

  /   Обновлено: 21 июля 2021 09:01
Происшествия
Гибель водителя и трех пассажиров в ДТП проверят в амурской прокуратуре
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Амурск, 21 июля. Амурские прокуроры проведут проверку по факту гибели водителя и трех пассажиров. Они скончались при лобовом столкновении с фурой на трассе Комсомольск-на-Амуре — Амурск.

Столкновение произошло в результате того, что легковой автомобиль марки Toyota Windom, в котором находились погибшие, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой марки Volvo FH. Пассажиры легковушки погибли, а водитель фуры был госпитализирован с ушибом грудной клетки.

На место происшествия выехал амурский городской прокурор Вячеслав Хан. Прокуратура проведет проверку, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

Ранее житель Кемеровской области, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пешехода. Сбив человека, водитель поспешил скрыться с места преступления с трупом на капоте.

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