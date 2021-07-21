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Великобритания заявила об отставании от России в области ПВО
Армия
Великобритания заявила об отставании от России в области ПВО
Фото пресс-службы ЗВО

Лондон, 21 июля. Британские военные признали отставание своих систем противовоздушной обороны по сравнению с российскими разработками. Об этом заявило командование ВВС.

Лондон привык «действовать под зонтиком США», но современные реалии диктуют новые правила. Великобритании придется больше вкладываться в технологии военного сектора. Британские ВВС допустили вариант возвращения к методам холодной войны и готовы начать «прятать» военную технику на гражданских аэродромах.

Американский военный журнал Military Watch ранее сообщил, что правила игры на Курилах могут измениться в сторону России. Это связано с появлением у Москвы новейшего российского ракетного комплекса большой дальности С-500 «Прометей».

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