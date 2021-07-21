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Доктор философии Роббинс поделилась правилами дневного короткого сна
Общество
Доктор философии Роббинс поделилась правилами дневного короткого сна
pexels.com

Вашингтон, 21 июля. Короткий сон в дневное время суток оказывает полезное влияние на здоровье, однако его нужно проводить при определенных правилах.

Такое заявление сделала американский эксперт, доктор философии Ребекка Роббинс. Она утверждает, что у людей есть физическая расположенность к отдыху днем, поэтому после полудня часто наступает сонливость. Идеальным временем для расслабления организма является промежуток с двух до четырех часов дня. В это время наблюдается понижение температуры тела, передает сайт Pure Wow.

«Если подремать меньше 10 минут, нет гарантий, что это даст стимулирующий эффект. А если проспать 30 минут или еще дольше, можно достигнуть зоны глубокого сна, и тогда будет труднее пробудиться», — заявила Роббинс.

Ранее Далай-лама поделился секретом своего долголетия. По его словам, человек, заботящийся о своем здоровье, должен каждые сутки на девять часов погружаться в глубокий сон.

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