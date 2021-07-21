Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 08:16
08:14
Происшествия
Гибель водителя и трех пассажиров в ДТП проверят в амурской прокуратуре
08:12
Армия
Великобритания заявила об отставании от России в области ПВО
08:11
Политика
Вашингтон призвал Киев молчать из-за сделки с Берлином о «СП-2»
08:07
Общество
Европейские ученые доказали эффективность экстракта полыни против COVID-19
08:06
Общество
Доктор философии Роббинс поделилась правилами дневного короткого сна
08:04
Экономика
Ростех ожидает роста финансовых показателей АвтоВАЗа
08:00
Общество
Украинским телеканалам грозят санкции за показ фильмов на русском языке
08:00
Весь мир
О чем именно договорились США и Германия в вопросе «Северного Потока — 2»
07:50
Общество
Изношенность батареи может стать причиной быстрой разрядки телефона на жаре
07:42
Наука
Ученые из Индии создали саморегенерирующийся материал для стекла смартфонов
Все новости

Украинским телеканалам грозят санкции за показ фильмов на русском языке
Общество
Украинским телеканалам грозят санкции за показ фильмов на русском языке
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Киев, 21 июля. Шесть украинских телеканалов могут поплатиться за трансляцию фильмов на русском языке. С предложением ввести санкции обратился уполномоченный по защите госязыка Тарас Кремень.

Среди телеканалов-нарушителей оказались «Интер», «Украина», ICTV, «Мега», «НТН», «К1». По итогам мониторинга на них составлены акты о нарушении закона о государственном языке, отметил Тарас Кремень на странице в Facebook.

Письмо с просьбой ввести санкции в отношении шести телеканалов за трансляцию фильмов и сериалов направлено в Национальный совет Украины. Телевещателей Кремень призвал соблюдать нормы законодательства.

Конституционный суд Украины отказался признавать права русскоязычных граждан. По мнению инстанции, такая категория людей якобы не является социальной группой, чтобы защищать их интересы как этнической или языковой единицы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Украинским телеканалам грозят санкции за показ фильмов на русском языке
санкции украина телеканал трансляция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru