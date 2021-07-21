Украинским телеканалам грозят санкции за показ фильмов на русском языке

Киев, 21 июля. Шесть украинских телеканалов могут поплатиться за трансляцию фильмов на русском языке. С предложением ввести санкции обратился уполномоченный по защите госязыка Тарас Кремень.

Среди телеканалов-нарушителей оказались «Интер», «Украина», ICTV, «Мега», «НТН», «К1». По итогам мониторинга на них составлены акты о нарушении закона о государственном языке, отметил Тарас Кремень на странице в Facebook.

Письмо с просьбой ввести санкции в отношении шести телеканалов за трансляцию фильмов и сериалов направлено в Национальный совет Украины. Телевещателей Кремень призвал соблюдать нормы законодательства.

Конституционный суд Украины отказался признавать права русскоязычных граждан. По мнению инстанции, такая категория людей якобы не является социальной группой, чтобы защищать их интересы как этнической или языковой единицы.