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Вашингтон призвал Киев молчать из-за сделки с Берлином о «СП-2»
Политика
Вашингтон призвал Киев молчать из-за сделки с Берлином о «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 21 июля. США призвали Украину воздержаться от громких заявлений на фоне сделки с Германией по проекту «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как отметили американские власти, критика данной сделки со стороны их украинских коллег может нанести вред для взаимоотношений Киева и Вашингтона. Однако также издание пишет, что на Украине встретят в штыки такое давление Белого дома, призывающего не высказываться про соглашение по «Северному потоку — 2».

Ранее также появились данные, что Берлин и Вашингтон решили разногласия по вопросу российско-немецкого газопровода. Итоги такой сделки должны быть озвучены в ближайшие дни.

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украина сша германия Северный поток — 2
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