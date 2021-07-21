Вашингтон призвал Киев молчать из-за сделки с Берлином о «СП-2»

Вашингтон, 21 июля. США призвали Украину воздержаться от громких заявлений на фоне сделки с Германией по проекту «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как отметили американские власти, критика данной сделки со стороны их украинских коллег может нанести вред для взаимоотношений Киева и Вашингтона. Однако также издание пишет, что на Украине встретят в штыки такое давление Белого дома, призывающего не высказываться про соглашение по «Северному потоку — 2».

Ранее также появились данные, что Берлин и Вашингтон решили разногласия по вопросу российско-немецкого газопровода. Итоги такой сделки должны быть озвучены в ближайшие дни.