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Изношенность батареи может стать причиной быстрой разрядки телефона на жаре
Общество
Изношенность батареи может стать причиной быстрой разрядки телефона на жаре
pxhere.com  /  pxhere.com

Москва, 21 июля. Смартфон в жаркую погоду может быстрее, чем обычно, разряжаться или вовсе неожиданно выключаться. Это чаще всего связано с состоянием аккумулятора устройства.

Каждая батарея имеет свое количество циклов зарядки и разрядки, пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. После истечения этого срока автономность и производительность устройства существенно снижаются, передает радио Sputnik.

«В смартфоне есть расходный материал — это батарея. Ее можно заменить вне зависимости от того, разборный корпус у гаджета или нет. В сервисном центре можно заменить любую батарею. Раз в три-четыре года можно это делать», — посоветовал специалист.

Он также порекомендовал не экономить на аккумуляторе и приобретать его в официальных сервисных центрах. В погоне за низкими ценами можно столкнуться с крайне некачественным товаром.

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко ранее назвал аккумулятор самым опасным элементом смартфона с точки зрения экологии. Батарея содержит ряд токсичных веществ, которые могут навредить окружающей среде.

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смартфон жара аккумулятор
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