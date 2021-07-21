12 человек погибли в китайском метро. События дня

Госдеп признал неэффективность санкций против СП - 2
Ограничительные меры со стороны Вашингтона не смогли помешать «Северному потоку — 2», в связи с чем было принято решение приостановить их действие. Об этом заявили в Госдепе. Официальный представитель дипведомства Штатов Нед Прайс напомнил, что Белый дом по-прежнему выступает против Nord Stream 2, однако госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил приостановление санкций ради «восстановления отношений с европейскими союзниками». Ведомство предоставит американскому Конгрессу новый доклад по российскому газопроводу в августе.
Путин и Алиев обсудили производство «Спутника V» в Азербайджане
kremlin.ru / Пресс-служба Президента России
Около двух часов продлилась встреча президента России Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева в Кремле. Лидеры государств подчеркнули, что экономические отношения стран восстанавливаются после пандемии COVID-19. Алиев поблагодарил Москву за поддержку Баку в борьбе с коронавирусом: Россия поставила в страну более 200 тысяч доз «Спутника V». На переговорах обсуждалось производство российский вакцины в Азербайджане. Особое внимание главы дружественных стран уделили ситуации в Нагорном Карабахе и постконфликтному урегулированию в регионе. Владимир Путин также поздравил Ильхама Алиева с праздником Курбан-байрам.
12 человек стали жертвами наводнения в китайском метро
pxhere.com /
По меньшей мере 12 человек погибли при затоплении метро в китайском городе Чжэнчжоу провинции Хэнань, еще пятеро получили ранения. Всего за один час выпало более 200 миллиметров осадков. Из-за потопа город был вынужден прекратить движение поездов подземки, составы застряли прямо в тоннелях между станциями. Всего спасатели эвакуировали 500 пассажиров метрополитена. В провинции действует самый высокий, первый уровень режима ЧС. Согласно прогнозам, сегодня здесь выпадет еще около 26 сантиметров осадков.
В Токио начались первые соревнования олимпийцев
Global Look Press / Daisuke Asauchi/AFLO
Токио начинает принимать первые соревнования в рамках Олимпиады за несколько дней до официальной церемонии открытия Игр. На стадионе в Фукусиме встретились женские сборные Австралии и Японии по софтболу. Впервые с 1996 года олимпийскую программу открыл не футбол. 21 и 22 июля матчи будут проходить на стадионе в Фукусиме. Это символизирует восстановление региона после катастрофы 2011 года, когда из-за вызванного землетрясением цунами произошла авария на одноименной АЭС. Все остальные состязания в рамках Олимпиады проведут в Иокогаме.