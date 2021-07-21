12 человек погибли в китайском метро. События дня

Госдеп признал неэффективность санкций против СП - 2 Ограничительные меры со стороны Вашингтона не смогли помешать «Северному потоку — 2», в связи с чем было принято решение приостановить их действие. Об этом заявили в Госдепе. Официальный представитель дипведомства Штатов Нед Прайс напомнил, что Белый дом по-прежнему выступает против Nord Stream 2, однако госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил приостановление санкций ради «восстановления отношений с европейскими союзниками». Ведомство предоставит американскому Конгрессу новый доклад по российскому газопроводу в августе.

Путин и Алиев обсудили производство «Спутника V» в Азербайджане kremlin.ru / Пресс-служба Президента России Около двух часов продлилась встреча президента России Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева в Кремле. Лидеры государств подчеркнули, что экономические отношения стран восстанавливаются после пандемии COVID-19. Алиев поблагодарил Москву за поддержку Баку в борьбе с коронавирусом: Россия поставила в страну более 200 тысяч доз «Спутника V». На переговорах обсуждалось производство российский вакцины в Азербайджане. Особое внимание главы дружественных стран уделили ситуации в Нагорном Карабахе и постконфликтному урегулированию в регионе. Владимир Путин также поздравил Ильхама Алиева с праздником Курбан-байрам.

12 человек стали жертвами наводнения в китайском метро pxhere.com / По меньшей мере 12 человек погибли при затоплении метро в китайском городе Чжэнчжоу провинции Хэнань, еще пятеро получили ранения. Всего за один час выпало более 200 миллиметров осадков. Из-за потопа город был вынужден прекратить движение поездов подземки, составы застряли прямо в тоннелях между станциями. Всего спасатели эвакуировали 500 пассажиров метрополитена. В провинции действует самый высокий, первый уровень режима ЧС. Согласно прогнозам, сегодня здесь выпадет еще около 26 сантиметров осадков.