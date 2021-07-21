Ученые из Индии создали саморегенерирующийся материал для стекла смартфонов

Нью-Дели, 21 июля. Материал, который имеет свойство саморегенерации, был создан учеными в Индийском институте научного образования и исследований.

Известно, что изобретение прозрачное и подойдет для использования в производстве стекол для смартфонов. Покрытие из такого материала будет само затягиваться. Элемент представляет собой кристаллическую структуру, которая может преобразовывать механическую энергию в электрическую и наоборот.

Ранее ученые из Израиля создали датчик, который помог восстановить чувствительность поврежденной лапки крысы. Устройство имплантируется под кожу, передавая электрические импульсы в уцелевшие нервы.