Престиж Японии может пострадать из-за отсутствия мировых лидеров на открытии ОИ

Токио, 21 июля. Отсутствие лидеров стран на открытии Олимпиады в Токио может сказаться на престиже мероприятия. Об этом рассказал эксперт в области спортивной дипломатии Ли Чон У.

Среди всех стран выразил желание посетить церемонию открытия Олимпиады лишь президент Франции Эммануэль Макрон, так как в Париже будут проходить следующие летние Игры. Его появление может спасти лицо премьер-министра Японии Есихидэ Суги, передают «Известия».

«Отсутствие международных лидеров на месте, безусловно, снижает дипломатическую ценность торжественного мероприятия и впоследствии расстроит многие политические элиты в Японии», — подчеркнул Ли Чон У.

Летние Олимпийские игры начнутся уже 23 июля. Токийский пресс-центр уже открылся в Японии. Организаторами стали представители столичной администрации. Ключевой упор планируют сделать на социально-культурную составляющую мероприятия.