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Регата «Паруса надежды» началась в Сахалинской области
Общество
Регата «Паруса надежды» началась в Сахалинской области
Невские Новости

Южно-Сахалинск, 21 июля. Традиционные соревнования по парусному спорту «Паруса надежды» стартовали с Холмске (Сахалинская область). В регате участвуют 55 спортсменов.

Кроме участников из Сахалинской области, за награды будут бороться около 20 гостей из Ванино Хабаровского края. Участники «Парусов надежды» выступят на одноместных лодках «Оптимист» и «Луч».

Соревнования продлятся до 22 июля включительно. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», которая сотрудничает с федерацией парусного спорта Сахалинской области.

Регата крейсерских яхт «Кубок Крыма» впервые после пандемии коронавируса состоялась в Севастополе в июне. Открытия соревнований прошли на Графской пристани. Подробностями с ФАН поделился президент Федерации парусного спорта Севастополя Валерий Зубков.

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