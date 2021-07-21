Космонавт Борисенко назвал съемки на МКС неновым явлением

Москва, 21 июля. Кино в космосе снимали еще 40 лет назад, поэтому в идее Роскосмоса и Первого канала нет ничего нового. Об этом заявил летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко.

Он сам несколько раз участвовал в съемках художественного кино. Фильм «Возвращение с орбиты» снимали вовсе почти полвека назад на борту станции «Салют-6», передает «Комсомольская правда».

«Я еще и снимался в фильме «Елки-5» или «Елки-6», как раз в рамках бортовых съемок. Там есть маленький сюжет, где я снимался в качестве актера. Роль со словами. Я не вижу ничего нового в том, что на борту будут проводиться съемки», — отметил Борисенко.

Россия планирует снять художественный фильм «Вызов» на пилотируемом корабле «Союз МС-19». На орбиту отправятся режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

Богатейший человек планеты Джефф Безос ранее слетал в космос. На борту New Shepard также находились брат миллиардера, 18-летний студент и 82-летняя американка.