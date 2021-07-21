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Роскачество дало советы по заморозке ягод и фруктов в домашних условиях
Общество
Роскачество дало советы по заморозке ягод и фруктов в домашних условиях
Невские Новости  /  Александр Щербаков

Москва, 21 июля. Витамины при заморозке ягод могут сохраниться, если соблюдать определенные правила. Первоочередно нужно акцентировать внимание на цвет плода.

Фрукт не должен быть чересчур ярким или бледным. Весомую роль в заморозке играет также целостность плода, поэтому наилучшим выбором для этого будут продукты без темных пятен и вмятин, сообщили в Роскачестве.

Ранее гипертоникам рассказали о пользе цитрусовых и каркаде. По словам экспертов, витамин С способствует расширению сосудов и снижению артериального давления.

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