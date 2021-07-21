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Токийский пресс-центр Олимпиады начал свою работу в Японии
Спорт
Токийский пресс-центр Олимпиады начал свою работу в Японии
Global Look Press  /  Naoki Nishimura/AFLO

Токио, 21 июля. Летние Олимпийские игры стартуют через два дня, однако в Японии уже открылся Токийский пресс-центр. Его организаторами стали представители столичной администрации.

Токийский пресс-центр должен стать главным поставщиком информации для СМИ о летней Олимпиаде. Ключевой упор планируется делать на социально-культурную составляющую мероприятия и происходящего вокруг. В рамках пандемии коронавируса пресс-центр был сделан максимально онлайн-дружелюбным, вся информация будет доступна аккредитованным журналистам на специальном сайте.

Токио уже начал принимать первые соревнования в рамках летней Олимпиады. В Фукусиме прошел матч между женскими сборными Австралии и Японии по софтболу.

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