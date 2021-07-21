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Ростех ожидает роста финансовых показателей АвтоВАЗа
Экономика
Ростех ожидает роста финансовых показателей АвтоВАЗа
Пресс-служба ОАО «АВТОВАЗ».

Москва, 21 июля. Ростех ожидает роста финансовых показателей АвтоВАЗа в этом году, несмотря на простои, связанные с нехваткой компонентов, сообщил глава корпорации Сергей Чемезов.

По словам Чемезова, АвтоВАЗ «вручную» управляет ситуацией с помощью другого своего акционера Renault и поддерживает связь со всеми основными поставщиками электроники и субподрядчиками.

«Минпромторг и правительство Самарской области также участвуют в урегулировании ситуации и поддерживают контакт с некоторыми поставщиками, такими как Itelma и Bosch», — сказал глава Ростеха в интервью ТАСС.

На днях Ростех показал снимок расчехленного легкого тактического истребителя. Самолет может развивать сверхзвуковую скорость и обладает малой радиолокационной заметностью.

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