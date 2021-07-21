Криштиану Роналду назвал самый тяжелый момент в карьере

Турин, 21 июля. Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в своей карьере.

Это произошло, когда Роналду был еще подростком. Будущей звезде пришлось прощаться с родными и покинуть свой родной город.

«Моя семья прощалась со мной. Они были в солнцезащитных очках, но я видел, как по их щекам катились слезы. Я пошел на посадку в самолет с этим образом перед глазами. Это был самый тяжелый момент в моей карьере. Я плакал, это очевидно. Моя семья осталась на Мадейре», — приводит Besoccer словам португальского футболиста.

Криштиану Роналду, уехав из родного города в Лиссабон, начал выступать за «Спортинг». Затем в его карьере были «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус». За туринский клуб португалец играет с 2018 года.