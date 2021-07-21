Россия выделит свыше 200 млрд рублей на строительство самолетов

Москва, 21 июля. Более 200 миллиардов рублей планируют потратить на строительство новых самолетов в ближайшие три года. Деньги выделят из Фонда национального благосостояния.

Планами по финансированию авиастроения поделился глава Минпромторга Денис Мантуров. Схему поддержал президент России Владимир Путин. Согласной ей, 60% на господдержку закупок в авиапроме выделят из ФНБ, а остальные 40% будут составлять средства внебюджетных источников.

Общий объем закупаемой гражданской авиатехники составит около 2,5 триллиона рублей до 2030 года, добавил Мантуров в рамках авиасалона МАКС-2021. Меры поддержки предусмотрены по 59 самолетам.

Международный авиационно-космический салон МАКС начался 20 июля на территории подмосковного аэродрома Жуковский. Гостям представлена уже привычная авиация и самые сенсационные новинки летательной техники.