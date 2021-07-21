«Милуоки» впервые за 50 лет стал триумфатором NBA

Милуоки, 21 июля. Клуб «Милуоки Бакс» в домашнем матче обыграл «Финикс Санз» (105:98) в шестом матче финала плей-офф НБА и стал победителем сезона-2020/21, завоевав трофей впервые с 1971 года.

Финальная серия до четырех побед завершилась с результатом 4:2 в пользу хозяев последней встречи. «Милуоки» играет в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 1968 года. Клуб выступал в финальной части в третий раз в своей истории (1971, 1974, 2021).

У «Финикса», в свою очередь, ни разу не получалась взять трофей НБА. В прошлом сезоне триумфаторами первенства стали баскетболисты «Лейкерс», обыгравшие в финале «Майами» (4:2).

В пятом матче финала НБА «Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Финикс Санз» со счетом 123:119. Примечательно, что изначально нынешние триумфаторы уступали в серии со счетом 0:2, однако отыгрались четырьмя победами кряду.