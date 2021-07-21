Телеведущий Малоземов назвал наиболее оптимальный режим работы кондиционера

Москва, 21 июля. Самым оптимальным режимом работы кондиционера является «Автомат», который поддерживает прохладу и снижает энергопотребление. Об этом заявил телеведущий Сергей Малоземов.

Этот режим вначале максимально охлаждает помещение, а после переходит в режим поддерживания температуры, при этом уменьшая расход электричества. Об этом рассказал автор и ведущий программы «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik.

«Кондиционеру не нужно мешать. То есть окна при его работе должны быть закрыты, иначе горячий воздух будет поступать и поступать» — рассказал Малоземов.

Ранее автоэксперты поделились лайфхаками о езде без кондиционера в жару. Одним из таких считается установка атермальной пленки в качестве тонировки.