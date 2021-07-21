Напавшая на сына Пьехи женщина хотела смерти его бывшей тещи

Санкт-Петербург, 21 июля. Женщина, которая избила семилетнего сына Стаса Пьехи, заявила о желании убить бабушку ребенка. Мать мальчика Наталья Горчакова раскрыла подробности инцидента в Instagram.

Она опубликовала на своей странице пост, в котором рассказала подробности конфликта, прикрепив несколько видео с напавшей на ее сына женщиной. По словам Горчаковой, избившая ребенка — супруга футбольного судьи Владислава Безбородова.

На кадрах можно услышать реплики жены арбитра. Она уточнила, что не ударила мальчика, а «схватила рукой и швырнула его на пол». Она подчеркнула, что ее дети неприкосновенны, и за них она «ударит кого угодно».

«Бабушку вообще надо было грохнуть», — добавила женщина.

Горчакова сообщила, что на крики ребенка прибежала ее мать, которая попыталась защитить внука. Бабушка тоже пострадала от рук нападавшей. Безбородова попыталась ударить ее в шею, а мать Горчаковой закрылась, но это не спасло женщину, утверждает экс-возлюбленная Пьехи.

Бывшая супруга Стаса Пьехи опасается, что нападавшая сможет уйти от ответственности из-за положения ее супруга. Она хочет, чтобы «истина восторжествовала».

Инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Причиной конфликта стал надувной бассейн Безбородовых, который сын Стаса Пьехи якобы проткнул карандашом.