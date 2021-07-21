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Тренировки в жару необходимо организовывать с учетом двух правил

  /   Обновлено: 21 июля 2021 06:09
Общество
Тренировки в жару необходимо организовывать с учетом двух правил
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Москва, 21 июля. Спорт и жаркая погода совместимы, но необходимо учитывать особенности погоды. Об этом предупредил тренер, фитнес-эксперт Анатолий Горячев.

Занятия не должны проходить под палящим солнцем, для этого стоит выбирать подходящее время суток. Организм во время тренировок на жаре будет «перегреваться активнее, активнее будет теряться жидкость», передает «Правда.Ру».

«Нужно выбирать правильное время: либо утро, либо вечер. И одеваться для занятий соответственно: одежда должна быть легкой, но при этом защищать кожу от солнечных лучей, чтобы не было ожогов», — отметил Горячев.

Врач Андрей Тяжельников ранее предостерег людей с повышенным потоотделением. Жаркая погода способствует выводу жидкости из организма, что может привести к сгущению крови и образованию тромбов.

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