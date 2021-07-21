Европейские ученые доказали эффективность экстракта полыни против COVID-19

Копенгаген, 21 июля. Вещества, которые содержит в себе полынь, могут эффективно противодействовать коронавирусной инфекции. Об этом сообщили исследователи из двух европейских университетов.

Опыты осуществлялись под руководством ученых из Копенгагенского университета и Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в Германии. Для эксперимента специалисты взяли клетки человека, которые поражены онкологическим заболеванием.

Оказалось, что экстракт полыни может эффективно бороться с распространением коронавирусной инфекции. Однако помочь средство может в ограниченное окно, после попадания клеток заболевания в организм, пишет газета «Известия».

Ранее врачи из США выяснили, что кетодиета может способствовать более быстрому излечению от рака головного мозга. Дело в том, что такое питание замедляет метаболизм мозга.