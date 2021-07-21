Пострадавший в ДТП может дополнительно потребовать компенсацию от виновника

Москва, 21 июля. Россиянин, пострадавший в ДТП, может рассчитывать не только на возмещение ущерба по страховке, но и на дополнительные выплаты с виновника аварии.

Такой вывод можно сделать из постановления Верховного суда по одному из дел с автоаварией. Судейская коллегия признала правомерным требование автовладельца, машине которого был нанесен ущерб, выплат помимо страховых.

Дело в том, что Гражданский кодекс дает право пострадавшему потребовать полного возмещения убытков от причинителя вреда. А страховые выплаты ограничены лимитом в 400 тысяч рублей и вычетом коэффициента за износ деталей. Следовательно, из этих норм, суд в деле о возмещении убытков встал на сторону пострадавшего и назначил виновнику ДТП дополнительные выплаты.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил, почему не видит смысла в обязательном техосмотре. По словам специалиста, эта процедура бессмысленна из-за полной ответственности самого владельца за техническое состояние автомобиля.