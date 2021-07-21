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Десять новых случаев заболевания COVID-19 выявили на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 21 июля 2021 05:52
Общество
Десять новых случаев заболевания COVID-19 выявили на Олимпиаде в Токио
Global Look Press  /  Toshio Minami/AFLO

Токио, 21 июля. Положительный результат теста на COVID-19 пришел еще десятерым людям на летней Олимпиаде в Токио. Один из случаев заражения коронавирусом приходится на спортсмена.

Коронавирус подтвердился у иностранного спортсмена. Однако его имя и страна, за которую он выступает, не уточняются. Заболевший спортсмен не проживал в Олимпийской деревне, говорится на сайте оргкомитета «Токио-2020».

Всего с начала июля в Токио зарегистрирован 81 случай заболевания COVID-19 среди людей, причастных к проведению Олимпиады. Четыре положительных результата теста получили спортсмены и персонал сборных из тренировочных лагерей, расположенных за пределами японской столицы.

Два случая COVID-19 в Токио приходятся на футболистов олимпийской сборной ЮАР. Сейчас вся команда находится на карантине, о чем заявил представитель национальной сборной ЮАР Мксолиси Сибама.

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