Астрологи назвали наделенные сверхспособностями знаки зодиака

Москва, 21 июля. Четыре знака зодиака имеют некоторые сверхспособности. Их энергия позволяет им лечить других и позитивно воздействовать на окружающих, заявляют астрологи.

Овны заботливы и внимательны, а их предрасположенность к эмпатии позволяет чувствовать собеседника. Такие люди способны оказать нужную поддержку и помощь.

Раки славятся своей интуицией, помогающей им решать проблемы других людей. Эти знаки зодиака могут стать надежными союзниками, передает Пятый канал.

Девы настойчивы и не привыкли бросать в беде окружающих. Некоторые обвиняют их в гиперопеке, поскольку Девы ради помощи близкому готовы отказаться от своих устремлений.

Тельцы наблюдательны, благодаря чему редко допускают ошибки в расчетах. Эти люди всегда будут исходить из принципа «не навреди» по отношению к другим людям.

Ранее писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые по праву считаются самыми расчетливыми, но одновременно осторожными. Первые в этом рейтинге значатся Скорпионы. Представители этого знака зодиака обычно хитры и проницательны от природы. Их по праву можно считать коварными, так как они редко заявляют о своих планах напрямую, предпочитая сохранять интригу. Скорпионы мастерски манипулируют людьми, утверждает астролог. Также в «рейтинг» попали Близнецы, Раки и Рыбы.