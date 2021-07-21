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Привитым от COVID-19 дали советы после получения первой дозы вакцины
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Привитым от COVID-19 дали советы после получения первой дозы вакцины
Общество
Привитым от COVID-19 дали советы после получения первой дозы вакцины
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 21 июля. Гражданам, получившим первую дозу вакцины от COVID-19, следует принимать меры предосторожности. Об этом рассказал инфекционист Андрей Поздняков.

Привитым гражданам категорически не рекомендуется заболеть COVID-19. После первой дозы вакцины иммунная система запускает полноценный ответ для выработки антител и другой защиты. Если человек заразится, то последствия могут быть непредсказуемыми, передает РИА Новости.

Первые дни после вакцинации от COVID-19 не следует подвергать себя чрезмерным нагрузкам. Инфекционист Поздняков советует не ослаблять противоэпидемические меры. Если заболевания избежать не удалось, нужно обратиться к врачу.

Записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции можно через портал «Госуслуги». Этой возможностью воспользовались уже свыше двух миллионов россиян. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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