Привитым от COVID-19 дали советы после получения первой дозы вакцины

Москва, 21 июля. Гражданам, получившим первую дозу вакцины от COVID-19, следует принимать меры предосторожности. Об этом рассказал инфекционист Андрей Поздняков.

Привитым гражданам категорически не рекомендуется заболеть COVID-19. После первой дозы вакцины иммунная система запускает полноценный ответ для выработки антител и другой защиты. Если человек заразится, то последствия могут быть непредсказуемыми, передает РИА Новости.

Первые дни после вакцинации от COVID-19 не следует подвергать себя чрезмерным нагрузкам. Инфекционист Поздняков советует не ослаблять противоэпидемические меры. Если заболевания избежать не удалось, нужно обратиться к врачу.

Записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции можно через портал «Госуслуги». Этой возможностью воспользовались уже свыше двух миллионов россиян. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.