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Вторая ракетка мира Медведев назвал неожиданную сложность Олимпиады в Токио
Спорт
Вторая ракетка мира Медведев назвал неожиданную сложность Олимпиады в Токио
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва, 21 июля. Главной сложностью грядущих Олимпийских игр в Токио является разница во времени. Такое мнение выразил российский теннисист и вторая ракетка мира Даниил Медведев.

По словам спортсмена, он уже успел провести два тренировочных дня в Японии и чувствует себя отлично. Медведев уверил, что полностью готов показать высокий уровень игры на старте Олимпиады. Однако, по его словам, разница во времени может внести свои коррективы в подготовку.

«Разница во времени — вот главная сложность. Но я приехал в Токио 18 июля, так что на акклиматизацию у меня есть почти неделя», — передает RT слова спортсмена.

Тем временем звезда сборной Швейцарии по теннису Роджер Федерер не сможет принять участие на Олимпийских играх в Токио. Спортсмен пропустит первенство из-за рецидива старой травмы колена.

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олимпийские игры теннис сборная россии даниил медведев олимпиада в токио
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