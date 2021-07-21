Вторая ракетка мира Медведев назвал неожиданную сложность Олимпиады в Токио

Москва, 21 июля. Главной сложностью грядущих Олимпийских игр в Токио является разница во времени. Такое мнение выразил российский теннисист и вторая ракетка мира Даниил Медведев.

По словам спортсмена, он уже успел провести два тренировочных дня в Японии и чувствует себя отлично. Медведев уверил, что полностью готов показать высокий уровень игры на старте Олимпиады. Однако, по его словам, разница во времени может внести свои коррективы в подготовку.

«Разница во времени — вот главная сложность. Но я приехал в Токио 18 июля, так что на акклиматизацию у меня есть почти неделя», — передает RT слова спортсмена.

Тем временем звезда сборной Швейцарии по теннису Роджер Федерер не сможет принять участие на Олимпийских играх в Токио. Спортсмен пропустит первенство из-за рецидива старой травмы колена.