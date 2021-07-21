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Чрезмерное потребление ягод может повлиять на работу поджелудочной железы
Общество
Чрезмерное потребление ягод может повлиять на работу поджелудочной железы
wikipedia.org  /  Isidre blanc / CC BY-SA 4.0

Москва, 21 июля. Многие блогеры, пропагандирующие здоровый образ жизни, советуют употреблять большое количество ягод в день. Однако этот подход к питанию негативно влияет на здоровье организма.

Такое заявление сделала диетолог Ольга Деккер в своем Instagram. Она предупредила, что повышенная норма потребления ягод сказывается на работе поджелудочной железы и на повышении уровня сахара в крови, передает РИА Новости.

«…Ягоды в большом количестве создадут нагрузку на ЖКТ, из-за чего поджелудочная железа может не справиться с таким объемом клетчатки», — отметила специалист.

Кроме того, такое питание введет организм в стресс. Из-за этого замедлится процесс потери веса и появится уменьшение мышечной массы.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала самые полезные летние ягоды. По словам медицинского специалиста, они отличаются большим количеством витамина С, витаминов группы В, калия и магния в их химическом составе.

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здоровье ягоды похудение
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