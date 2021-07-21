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Меркель показала, что Германия может быть жесткой с США
Политика
Меркель показала, что Германия может быть жесткой с США
Global Look Press  /  Doug Mills / Consolidated News Photos

Вашингтон, 21 июля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель показала жесткую позицию Германии по «Северному потоку — 2» в ходе встречи с президентом США Джо Байденом.

Меркель на прошлой неделе посетила Вашингтон. СМИ назвали поездку «прощальным визитом» в США перед уходом с должности канцлера ФРГ. Некоторые политологи полагали, что она во время встречи с Байденом тоже пойдет на некоторые уступки, чтобы ускорить облегчение германо-американских отношений. Но в итоге, как пишет китайское издание «Хуаньцю шибао», «СП-2» и политика ФРГ в отношении Китая стали главным камнем преткновения в ходе переговоров Вашингтона и Берлина.

Германия по-прежнему стремится уменьшить свою зависимость от США, подчеркивает автор издания. Еще при Дональде Трампе отношения между странами начали накаляться практически во всех сферах, а с приходом Байдена «Германия фактически перестала осторожничать, опасаясь возможного возрождения «трампизма» в Соединенных Штатах». Сам же глава Белого дома так и не продемонстрировал немецким союзникам никаких намерений изменить ситуацию.

«Что касается проблемы «Северного потока — 2», то хотя на первый взгляд США используют проект как предлог для защиты Украины и противостояния России, но за этим скрываются планы по расширению объемов продаж американского сланцевого газа, нефти и газа в Европе. Но для Германии покупка так называемого «бесплатного природного газа» США — не лучший выбор: это дороже и увеличивает зависимость Германии от американских энергоносителей», — подчеркивает китайское издание.

Срок Меркель на посту канцлера подходит к концу, и она не отказывается от попытки создать имидж более уверенной в себе Европы. Для этого ЕС не может позволить США манипулировать собой. Прибыв в Соединенные Штаты, Меркель установила ориентир для своего преемника: не важно, кто будет на посту канцлера ФРГ, Германия сохранит жесткую позицию по «СП-2».

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020-й год, который включал в себя введение санкций в отношении проекта.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что политика Вашингтона в отношении газопровода «Северный поток — 2» представляет собой пример нечестной конкуренции. РФ глубоко уважает своих американских коллег, но на международных рынках не должно быть нечестных методов, которые используют США, пытаясь противостоять строительству трубопровода.

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Все новости / Политика / Меркель показала, что Германия может быть жесткой с США
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