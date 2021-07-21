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Махачев обошел Макгрегора и вошел в пятерку лучших легковесов в рейтинге UFC

  /   Обновлено: 21 июля 2021 05:01
Спорт
Махачев обошел Макгрегора и вошел в пятерку лучших легковесов в рейтинге UFC
instagram.com  /  @magomedov_tiger

Лас-Вегас, 21 июля. Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поднялся в рейтинге лучших легковесов UFC на пятую строчку, тем самым оставив позади ирландца Конора Макгрегора.

Примечательно, что россиянин обошел еще одну звезду лиги — Тони «Эль Кукуя» Фергюсона, который находится на шестой строчке. На данный момент Махачева опережают лишь Майкл Чендлер, Бенеил Дариуш, Джастин Гэтжи и чемпион дивизиона — Дастин Порье.

Макгрегор, в свою очередь, расположился практически в конце десятки лучших легковесов – на девятой позиции. Вероятно, спад в карьере ирландца связан с его проблемами со здоровьем: недавно президент UFC Дана Уайт заявил, что боец страдает от хронического артрита, пишет RT.

Ислам Махачев на недавнем ивенте в Лас-Вегасе одержал победу над бразильцем Тиаго Мойзесом. Главный бой вечера завершился досрочно – в четвертом раунде россиянин «задушил» оппонента.

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