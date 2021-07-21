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Объем добычи углеводородов на Тазовском месторождении достиг миллиона тонн
Экономика
Объем добычи углеводородов на Тазовском месторождении достиг миллиона тонн
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 21 июля. Предприятие «Меретояханефтегаз», входящее в состав «Газпром нефти», добыло миллионную тонну углеводоров на Тазовском месторождении.

Сейчас суточные объемы добычи нефти и газа на Тазовском месторождении составляют 2,2 тысячи тонн и 15 млн кубометров соответственно. Однако уже к концу года там планируется добывать до 16,2 тысячи тонн углеводорода в сутки.

На месторождении насчитывается 64 высокотехнологичные скважины, до 2022 года к ним прибавятся еще 20. Всего там будет построено 118 нефтяных и шесть газовых скважин, передает «Север-Пресс».

В Чукотском автономном округе местные предприятия за полгода добыли 11,4 тонны золота. Объемы добычи серебра оказались еще больше и составили свыше 53 тонн.

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Газпром Тазовское месторождение углеводород
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