Пушков назвал болтовней обещание Порошенко через год «вернуть» Крым Украине

Москва, 21 июля. Воспринимать заявления украинских политиков серьезно не стоит. Об этом предупредил сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Он отреагировал на недавнее заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который пообещал крымским татарам и всем украинским мусульманам через год «вернуть» Крым в состав Украины. Экс-глава государства заверил народ, что в следующем году Курбан-байрам будет проходить в Бахчисарае.

«Порошенко пообещал через год вернуть Крым. […] К заявлениям киевских политиков нельзя относиться серьезно. В основном они просто болтают: то ежегодно Крым «возвращают», то меняют Запад на Китай, то водружают флаг Украины над Севастополем...», — написал Пушков.

Он недавно предупредил Киев об опасности в случае заигрывания с Пекином. США не станут терпеть сотрудничество Украины с Китаем, так как пытаются сплотить «альянс демократий» против Поднебесной.