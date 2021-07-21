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Первые соревнования в рамках ОИ начались в Токио
Спорт
Первые соревнования в рамках ОИ начались в Токио
Global Look Press  /  Wang Zijiang/XinHua

Токио, 21 июля. Токио начинает принимать первые соревнования в рамках Олимпийских игр 2021 года. На стадионе в Фукусиме встретились женские сборные Австралии и Японии по софтболу.

Некоторые соревнования начинаются раньше официального старта Олимпиады. Впервые с 19996 года программу Игр открыл не футбол, а другой вид спорта, софтбол. На следующих ОИ в Париже он не будет представлен.

Защищать честь на Олимпиаде в Токио будут шесть сборных по софтболу из Австралии, Канады, Италии, Мексики, США и Японии. Матчи состоятся 21 и 22 июля на стадионе в Фукусиме, а остальные игры – в Йокогаме. Соревнования завершатся 27 июля.

Команда России по софтболу ни разу не участвовала в Играх. Но отечественные спортсмены выступят в других видах спорта. Сборная, по прогнозу аналитиков Gracenote, завоюет 68 медалей на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

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