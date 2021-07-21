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Postimees: Зеленский мечтал стать Наполеоном, но превратился в Керенского

  /   Обновлено: 21 июля 2021 05:11
Политика
Postimees: Зеленский мечтал стать Наполеоном, но превратился в Керенского
Федеральное агентство новостей

Таллин, 21 июля. Медовый месяц с Западом для Украины закончился: прошло время, когда Киеву прощали все, что угодно под прикрытием противостояния с Россией, пишет эстонский портал Postimees.

Всему миру становится понятно, что по большей части руководство Украины и есть «кузнец» большинства своих несчастий. Медовый месяц с Западом заканчивается, а значит к стране начинают относиться как к любому другому государству: хвалить в случае успеха и жестко критиковать, если она дает для этого повод. А поводов оказалось достаточно.

Автор издания напомнил предвыборные обещания президента Украины Владимира Зеленского. Он заявлял, что сможет достигнуть мира в Донбассе, вернуть всех пленных, добиться осуждения своего предшественника Петра Порошенко и его окружения, править только один срок, повысить пенсии и установить контроль за повышением тарифов ЖКХ.

«Никто из высших украинских чиновников, заподозренных в злоупотреблениях, не был осужден после Майдана. Против Порошенко возбуждено 13–15 уголовных дел, но вот уже полтора года ничего не движется», — приводит перевод эстонского издания «ИноСМИ».

Postimees: Зеленский мечтал стать Наполеоном, но превратился в Керенского
president.gov.ua  / Пресс-служба президента Украины

Помимо этого, на Украине власти закрыли три телеканала: ZiK, 112, NewsOne, обвинив их владельца в финансировании терроризма. Автор подчеркивает, что смотрел эфиры этих телеканалов и ни разу не заметил «ужасов», о которых вещала официальная пропаганда.

«В мире все очень сложно, но внешняя политика Зеленского, продолжающего традиции Порошенко, проста. Просить кредиты, коллекционировать заверения поддержки Украины в целом и остановки строительства «СП-2» в частности, рассказывать всем о вероломстве РФ и невозможности выполнить соглашения по Донбассу», — констатирует эстонский обозреватель.

Однако сегодня строительство газопровода «Северный поток — 2» уже подходит к концу, а Запад ставит ребром вопрос о борьбе с коррупцией на Украине. Киевские власти в ответ обиделись на Вашингтон и начали экстренно дружить с Китаем. Все это ведет к дипломатическому фиаско: Киев отказывается понимать, что у стран есть национальные интересы, а отношение между Западом и РФ теплеют.

«Многое можно простить Зеленскому, получившему очень проблемное наследство. <…> Но углубление противостояния в обществе, проблемы с законностью, непрофессионализм управления и провальный подбор кадров безусловно находятся в зоне личной ответственности президента», — подчеркивает издание.

По мнению журналиста, Зеленский хотел стать украинским Наполеоном, контролируя абсолютно все. Но по факту он прекратился в Александра Керенского, хорошего оратора, но никчемного правителя.

Postimees: Зеленский мечтал стать Наполеоном, но превратился в Керенского
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

Ранее в беседе с ФАН депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов заявил, что Зеленский — слуга двух господ, и поэтому не может избавиться от своего двуличия. По словам политика, «люди, типа Зеленского, как были клоунами, так ими и останутся». Украинскому президенту, по мнению Вострецова, «нет разницы, каким образом деньги зарабатывать».

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