«Пора защищать свою корону»: Джошуа находится в предвкушении боя с Усиком

Лондон, 21 июля. Британский боксер и чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа не может дождаться поединка с украинцем Александром Усиком.

Поединок спортсменов состоится на новом стадионе лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм». По словам Джошуа, он очень горд быть «первооткрывателем», поскольку его бой будет первым на этой арене.

«Я снова поставил все на карту, и пора защищать свою корону», — передает RT слова бойца, опубликованные в соцсети.

Тем временем российский боец Ислам Махачев победил бразильца Тиаго Мойзеса на турнире UFC Vegas 31. В главном бою вечера он финишировал соперника удушающим приемом.