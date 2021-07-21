Пять человек в Ингушетии госпитализированы из-за отравления угарным газом

Магас, 21 июля. Семья из трех взрослых и двух маленьких детей была госпитализирована из-за отравления угарным газом в административном центре Ингушетии в Магасе.

Сообщение об отравлении поступило на пульт спасателей от диспетчера региональной газовой службы «Ингушгаз». В результате инцидента погибших нет. Все отравившиеся были доставлены в клинику, а дети в Детскую республиканскую больницу в Назрани. Медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное.

Ранее вблизи гряды Курильских островов произошло землетрясение магнитудой до 4,5 балла. Сообщается, что подземная сейсмическая активность была зафиксирована в Тихом океане.