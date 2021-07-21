Летний зной может вернуться в Москву на следующей неделе

Москва, 21 июля. Жаркая погода с температурой выше 25 градусов вернется в московский регион в начале следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Выходные в европейской части России ожидаются холодными. Синоптики будут фиксировать температуру ниже нормы на один градус, передает РИА Новости. Однако потом ситуация будет меняться.

«Область высокого давления с запада начнет перемещаться на европейскую территорию. Температурный фон повысится, прогнозируется в Москве и сопредельных районах выше 25 градусов», — сказал Вильфанд.

При этом метеоролог поспешил заверить, что аномальной жары, как в последний месяц, ждать не придется. Температура не будет подниматься выше 30 градусов.

Июль подходит к своему завершению. В этом месяце синоптики отмечали непривычно высокую температуру во многих регионах страны. Так, засушливая погода наблюдалась в европейской части России, Поволжье, Магаданской области, на Урале, в Хабаровском крае.