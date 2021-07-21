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Гебреисус назвал пандемию коронавируса испытанием
Общество
Гебреисус назвал пандемию коронавируса испытанием
wikipedia.org  /  M. Jacobson / CC BY 2.0

Токио, 21 июля. Пандемия коронавирусной инфекции это испытание, с которым мир на данный момент не справляется. Об этом заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Ранее Глава ВОЗ заявил, что человечество может столкнуться с еще более опасной мутацией SARS-CoV-2, чем дельта-штамм коронавируса. Такой прогноз связан с высокими темпами распространения вируса в мире.

Высокие темпы заболеваемости и тяжелая эпидемическая ситуация обеспечат инфекции поле для новых, более опасных мутаций. Об этом Гебреисус заявил в Токио в ходе сессии Международного олимпийского комитета.

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