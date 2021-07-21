Гебреисус назвал пандемию коронавируса испытанием

Токио, 21 июля. Пандемия коронавирусной инфекции это испытание, с которым мир на данный момент не справляется. Об этом заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Ранее Глава ВОЗ заявил, что человечество может столкнуться с еще более опасной мутацией SARS-CoV-2, чем дельта-штамм коронавируса. Такой прогноз связан с высокими темпами распространения вируса в мире.

Высокие темпы заболеваемости и тяжелая эпидемическая ситуация обеспечат инфекции поле для новых, более опасных мутаций. Об этом Гебреисус заявил в Токио в ходе сессии Международного олимпийского комитета.