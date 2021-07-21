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Четыре землетрясения за один день произошли у Курильских островов
Происшествия
Четыре землетрясения за один день произошли у Курильских островов
wikipedia.org  /  Public Domain

Южно-Сахалинск, 21 июля. Четыре землетрясения магнитудой до 4,5 балла произошли 20 июля в водах Тихого океана. Подземные толчки ощущались вблизи Курильских островов.

Минимальная магнитуда землетрясений составляла 2,3 балла, максимальная — 4,5 балла. Все они в основном произошли недалеко от южной группы островов, уточнили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Очаги подземных колебаний залегали на глубине до 98 километров. Местные жители не почувствовали землетрясения, угрозы цунами не наблюдается, пишет ТАСС.

На юге Ирана произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр располагался в 100 километрах от города Бушир, очаг залегал на глубине двух километров.

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землетрясение курильские острова тихий океан
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