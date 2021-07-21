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ВОЗ назвала условие для перезапуска мировой экономики после пандемии
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ВОЗ назвала условие для перезапуска мировой экономики после пандемии
Общество
ВОЗ назвала условие для перезапуска мировой экономики после пандемии
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Женева, 21 июля. Высокий уровень вакцинации населения от коронавируса позволит остановить пандемию COVID-19 и восстановить мировую экономику. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Человечество сможет остановить пандемию, если к середине 2022 года 70% населения планеты пройдут вакцинацию. Директор организации совместно с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией обратился к гражданам в ходе 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

«...я призвал к вакцинации по крайней мере десять процентов населения каждой страны к сентябрю этого года, по крайней мере 40% населения до конца этого года и 70% — к середине следующего года», — заявил Гебреисус.

Главный врач частной скорой помощи CORIS в Петербурге Лев Авербах ранее назвал главное преимущество вакцинации от коронавируса. Привитые пациенты не попадают в реанимационные отделения и не умирают от COVID-19.

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