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Military Watch: появление С-500 на Курилах изменит правила игры в сторону России

  /   Обновлено: 21 июля 2021 05:12
Политика
Military Watch: появление С-500 на Курилах изменит правила игры в сторону России
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 21 июля. Передовые российские системы ПВО, в частности С-500, могут изменить правила игры на Курильских островах, считает американский военный журнал Military Watch.

Минобороны РФ ранее опубликовало видео испытаний новейшего российского ракетного комплекса большой дальности С-500 «Прометей». Предполагается, что на вооружение система начнет поступать в 2022 году. Первые комплексы «Прометей» уйдут в ПВО Московской области, что, по мнению аналитиков Military Watch, логично.

«Москва долгое время была приоритетом в развертывании самых передовых систем противовоздушной обороны большой дальности: от уникальной системы ПВО С-25 до комплексов С-400 «Триумф» — предшественников С-500», — напоминает обозреватель американского издания.

СМИ обратили внимание читателей, что «Прометей» не является заменой С-400. Эти комплексы предназначены для выполнения боевых задач разного рода. С-500 акцентирован на уничтожение космических целей, включая спутники, а также баллистические ракеты межконтинентальной дальности, тогда как С-400 «заточен» под более «земные» цели — в основном, истребители.

«Сообщается, что С-500 сможет достать вражеские цели на дальности до 600 км: больше ни одна система ПВО в мире на это не способна», — приводит перевод Military Watch «ПолитРоссия».

Military Watch: появление С-500 на Курилах изменит правила игры в сторону России
Федеральное агентство новостей  / 

Приоритетным направлением для поставок новой системы также является Дальний Восток. Если на Курильских островах в дополнение к дальнобойной системе ПВО С-300В4 появятся еще и С-500, это позволит России изменить правила игры в обеспечении безопасности своих границ в восточноазиатском регионе.

Как сообщалось ранее, 20 июля С-500 провела на полигоне Капустин Яр успешные испытания с боевыми стрельбами. Комплекс противовоздушной обороны открыл огонь по скоростной баллистической цели. В итоге данные испытания смогли подтвердить тактико-технические характеристики С-500, так как цель была успешно поражена.

Обозреватели американского издания Defense World отмечали, что С-500 может превратить в груду хлама любое наступательное оружие США, поскольку ЗРК в состоянии обнаруживать и одновременно уничтожать до десяти баллистических гиперзвуковых целей.

Military Watch: появление С-500 на Курилах изменит правила игры в сторону России
Федеральное агентство новостей  / 

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курильские острова пво прометей с-500
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