Принц Уильям и Кейт Миддлтон установили новый рекорд

Лондон, 21 июля. Герцоги Кембриджские стали самыми популярными в Instagram из королевской семьи. За их жизнью в соцсети теперь следят 13 млн подписчиков.

Как сообщает британский таблоид Hello!, на этой неделе герцог и герцогиня Кембриджские побили новый рекорд — их профиль в Instagram стал самым популярным королевским аккаунтом.

Для сравнения, официальный аккаунт королевской семьи в Instagram насчитывает 10,3 млн, а страница Instagram принца Уэльского и герцогини Корнуоллской в Кларенс-Хаусе — 1,5 млн. Двоюродная сестра Уильяма, принцесса Евгения, также приобрела 1,5 млн последователей.

Pr Scr instagram.com / @dukeandduchessofcambridge

В мае Уильям и Кейт серьезно изменили имя своей учетной записи Instagram: с @KensingtonRoyal на гораздо более личный @DukeandDuchessofCambridge. Этот шаг был сделан после того, как королевская чета ранее в тот же день запустила собственный канал на YouTube.

Аккаунт в соцсети был зарегистрирован в 2015 году, изначально в нем рассказывалось о благотворительной деятельности Уильяма, Кейт и принца Гарри. Меган Маркл стала частью «коллектива», когда она обручилась с Гарри в 2017 году, после чего пара открыла собственный аккаунт.

Уильям и Кейт в последнее время увеличили свое присутствие в социальных сетях, поэкспериментировав с забавной функцией Reels во время своего королевского турне по Великобритании на поезде, а герцогиня приняла участие в своем первом в истории сеансе вопросов и ответов в Instagram в декабре 2020 года.

Global Look Press / Pool/Keystone Press Agency

Гарри и Меган создали в 2019 году собственный аккаунт отдельно от Уильяма @SussexRoyal. Однако уже в марте 2020 года они забросили его после того, как отказались от королевских обязанностей и переехали в США.

Ранее стали известны нюансы жизни принца Уильяма и Кейт в Кенсингтонском дворце. Выяснилось, что они живут в квартире 1А. При этом их спальни расположены на первом этаже, а не так, как во многих других особняках. Во дворце БКС на верхних этажах проживает персонал. Гостиная во дворце обустроена в типичном для английских особняков стиле — обилие антикварных предметов, золотые аксессуары и мебель светлых оттенков, а вот в детских превалирует мебель из IKEA.