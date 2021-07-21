Иммунолог Калинина объяснила важность сдачи крови перед вакцинацией от COVID-19

Москва, 21 июля. Пациенту перед прохождением процедуры вакцинации от COVID-19 желательно сдать анализ крови для избежания побочных эффектов от прививки.

Такое заявление сделала доктор медицинских наук Наталья Калинина. Она отметила, что вакцинация должна проходить при здоровом организме, передает «Радио 1».

«Прививаться можно, если анализ показывает отсутствие воспалительной реакции. Надо обязательно обратить внимание вот на какой показатель: нет ли увеличения числа лейкоцитов», — отметила врач.

Вторым важным фактором является обнаружение эозинофилов и базофилов. В случае повышения показателей одного из веществ, прививку стоит отложить на другой раз.

Ранее эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов рассказал способ избежания появления суперштамма SARS-CoV-2. По его мнению, это возможно при массовой вакцинации населения страны.