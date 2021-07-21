ВОЗ заявила о возможном появлении еще более опасного штамма коронавируса

Токио, 21 июля. Человечество может столкнуться с еще более опасной мутацией SARS-CoV-2, чем дельта-штамм коронавируса. Такую возможность допустили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Такие прогнозы связаны с широким распространением коронавируса. Чем больше становится последний, тем выше шансы появления новых мутаций, которые будут опаснее предыдущих. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в ходе выступления на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио.

«И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин — и мы все вернемся в самое начало», — отметил он.

Сейчас многие страны снимают ряд ограничений, введенных ранее из-за COVID-19. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге призвал не торопиться с подобными решениями, чтобы избежать ошибок прошлого лета.