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Водителям перечислили распространенные ошибки при продаже автомобиля

  /   Обновлено: 21 июля 2021 03:31
Общество
Водителям перечислили распространенные ошибки при продаже автомобиля
Пресс-служба &quot;Келес Рус&quot;

Москва, 21 июля. Некоторые водители допускают ошибки при самостоятельной продаже автомобиля. О самых типичных рассказал автоэксперт Николай Баскаков.

Одной из самых распространенных ошибок является публикация некачественных фотографий. Покупатель захочет увидеть транспорт со всех сторон, поэтому фотоподборка должна включать в себя около 30 кадров, передает «Прайм».

Снижает шансы на продажу грязный автомобиль или транспорт с явными внешними повреждениями. Важно составить качественное техническое описание и указать важные данные о модели, предоставить потенциальному покупателю максимум полезной информации.

«При описании нельзя переусердствовать: любое чрезмерное восхваление автомобиля приведет к потере доверия», — предупредил Баскаков.

Среди потенциальных покупателей может оказаться семья, которой важна безопасность автомобиля. Одной из самых надежных подержанных машин назвали Kia Sorento II. Модель отличается вместительным салоном и высоким клиренсом.

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